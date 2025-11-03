BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX BIJOUX FANTAISIE Clermont-l’Hérault

7 rue henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-07

2025-11-03

Valoriser la durabilité, limiter le gaspillage, se faire plaisir à moindre coût vider les armoires, la Bourse aux vêtements et aux bijoux fantaisie de L’accueil du Clermontais est la manifestation tout indiquée pour les achats et les ventes de seconde main. Cet échange touche toutes les générations, dépassant classes sociales et effets de mode.

Dépôts des vêtements le vendredi et samedi matin.

Vente du samedi après midi au lundi soir.

Mardi après midi remise des invendus et paiement aux vendeurs. .

7 rue henri Martin Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 01 85 presidence@accueil-du-clermontais.fr

To promote sustainability, limit waste, treat yourself at a lower cost and clear out your cupboards, the L?accueil du Clermontais Clothing and Costume Jewelry Exchange is the ideal event for second-hand purchases and sales. This exchange reaches out to all generations, transcending social classes and fashion trends.

Die Kleider- und Modeschmuckbörse von L?accueil du Clermontais ist die ideale Veranstaltung für den Kauf und Verkauf von Secondhand-Kleidung und Modeschmuck, um die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung zu begrenzen und die Schränke zu leeren. Diese Art des Austauschs betrifft alle Generationen, über soziale Schichten und Modetrends hinweg.

Il salone dell’abbigliamento e della bigiotteria L’accueil du Clermontais è il luogo ideale per acquistare e vendere abiti e gioielli di seconda mano, per promuovere la sostenibilità, ridurre i rifiuti e concedersi un trattamento più economico. È uno scambio intergenerazionale che trascende la classe sociale e le tendenze della moda.

La feria de ropa y bisutería L’accueil du Clermontais es el lugar perfecto para comprar y vender ropa y bisutería de segunda mano, fomentar la sostenibilidad, reducir los residuos y darse un capricho a menor coste. Es un intercambio intergeneracional que trasciende las clases sociales y las tendencias de la moda.

