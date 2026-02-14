Bourse aux vêtements et aux jouets Berthelming

Bourse aux vêtements et aux jouets

Salle polyvalente Berthelming Moselle

Dimanche 2026-04-19 09:00:00

2026-04-19 15:00:00

2026-04-19

Avis aux amateurs de bonnes affaires, l’association Les Rainettes propose une bourse aux vêtements et jouets ! Une buvette et petite restauration seront disponibles sur place. Réservation exposant par téléphone.Tout public

Salle polyvalente Berthelming 57930 Moselle Grand Est +33 6 35 49 25 51

If you’re looking for a bargain, Les Rainettes association is organizing a clothing and toy fair! Refreshments and snacks will be available on site. Exhibitor booking by telephone.

