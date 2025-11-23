Bourse aux vêtements et aux jouets Haimps
Bourse aux vêtements et aux jouets Haimps dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux vêtements et aux jouets
Salle des fêtes Haimps Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
L’Association des Parents d’Élèves de Haimps-Sonnac vous invite à sa traditionnelle bourse aux jouets et vêtements
Venez nombreux dénicher vos trouvailles de Noël dans une ambiance conviviale !
.
Salle des fêtes Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ape.haimps.sonnac17160@gmail.com
English :
false
German :
Die Elternvereinigung von Haimps-Sonnac lädt Sie zu ihrer traditionellen Spielzeug- und Kleiderbörse ein
Kommen Sie zahlreich, um in einer gemütlichen Atmosphäre nach Ihren Weihnachtsfunden zu stöbern!
Italiano :
L’Associazione dei genitori degli alunni di Haimps-Sonnac vi invita alla sua tradizionale fiera del giocattolo e dell’abbigliamento
Venite a cercare i vostri oggetti natalizi in un’atmosfera amichevole!
Espanol :
La Asociación de Padres de Alumnos de Haimps-Sonnac le invita a su tradicional feria de juguetes y ropa
¡Ven a buscar tus hallazgos navideños en un ambiente acogedor!
L’événement Bourse aux vêtements et aux jouets Haimps a été mis à jour le 2025-10-24 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme