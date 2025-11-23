Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux vêtements et aux jouets Haimps

Bourse aux vêtements et aux jouets Haimps dimanche 23 novembre 2025.

Bourse aux vêtements et aux jouets

Salle des fêtes Haimps Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :
2025-11-23

L’Association des Parents d’Élèves de Haimps-Sonnac vous invite à sa traditionnelle bourse aux jouets et vêtements
Venez nombreux dénicher vos trouvailles de Noël dans une ambiance conviviale !
Salle des fêtes Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   ape.haimps.sonnac17160@gmail.com

German :

Die Elternvereinigung von Haimps-Sonnac lädt Sie zu ihrer traditionellen Spielzeug- und Kleiderbörse ein
Kommen Sie zahlreich, um in einer gemütlichen Atmosphäre nach Ihren Weihnachtsfunden zu stöbern!

Italiano :

L’Associazione dei genitori degli alunni di Haimps-Sonnac vi invita alla sua tradizionale fiera del giocattolo e dell’abbigliamento
Venite a cercare i vostri oggetti natalizi in un’atmosfera amichevole!

Espanol :

La Asociación de Padres de Alumnos de Haimps-Sonnac le invita a su tradicional feria de juguetes y ropa
¡Ven a buscar tus hallazgos navideños en un ambiente acogedor!

L’événement Bourse aux vêtements et aux jouets Haimps a été mis à jour le 2025-10-24 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme