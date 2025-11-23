Bourse aux vêtements et aux jouets

Salle des fêtes Haimps Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

L’Association des Parents d’Élèves de Haimps-Sonnac vous invite à sa traditionnelle bourse aux jouets et vêtements

Venez nombreux dénicher vos trouvailles de Noël dans une ambiance conviviale !

.

Salle des fêtes Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ape.haimps.sonnac17160@gmail.com

English :

false

German :

Die Elternvereinigung von Haimps-Sonnac lädt Sie zu ihrer traditionellen Spielzeug- und Kleiderbörse ein

Kommen Sie zahlreich, um in einer gemütlichen Atmosphäre nach Ihren Weihnachtsfunden zu stöbern!

Italiano :

L’Associazione dei genitori degli alunni di Haimps-Sonnac vi invita alla sua tradizionale fiera del giocattolo e dell’abbigliamento

Venite a cercare i vostri oggetti natalizi in un’atmosfera amichevole!

Espanol :

La Asociación de Padres de Alumnos de Haimps-Sonnac le invita a su tradicional feria de juguetes y ropa

¡Ven a buscar tus hallazgos navideños en un ambiente acogedor!

L’événement Bourse aux vêtements et aux jouets Haimps a été mis à jour le 2025-10-24 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme