BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX JOUETS LE 08/11 CCAS SALLE DES FÊTES Dangé-Saint-Romain

SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain Vienne
Le **CCAS de Dangé St-Romain** organise une
**BOURSE AUX VÊTEMENTS ET AUX JOUETS**
le SAMEDI 8 NOVEMBRE 2025
de 09h à 14h
Salle des Fêtes de Dangé St-Romain
Prix de la table 2 €
Paiement et inscription en Mairie avant le Jeudi 6 Novembre. .
SALLE DES FÊTES Place du Chai – Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 40 01
