Bourse aux vêtements et aux jouets Montoison Salle des fêtes Montoison

Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 13:00:00
2025-11-16
Bourse aux vêtements pour les habitants
Petite restauration sur place
L’association des parents montoisonnais.
Montoison Salle des fêtes 5 Chemin de Chambe Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 02 13 54
English :
Clothing market for local residents
Snacks on site
Montoisonnais parents? association.
German :
Kleiderbörse für die Einwohner
Kleine Speisen und Getränke vor Ort
Der Elternverein von Montoisonnais.
Italiano :
Mercato dell’abbigliamento per i residenti locali
Merende in loco
L’Associazione dei genitori di Montoisonnais.
Espanol :
Mercado de ropa para los residentes locales
Merienda in situ
Asociación de padres Montoisonnais.
