Bourse aux vêtements et aux jouets Montoison Salle des fêtes Montoison

Bourse aux vêtements et aux jouets

Montoison Salle des fêtes 5 Chemin de Chambe Montoison Drôme

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 13:00:00

2025-11-16

Bourse aux vêtements pour les habitants

Petite restauration sur place

L’association des parents montoisonnais.

Montoison Salle des fêtes 5 Chemin de Chambe Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 02 13 54

English :

Clothing market for local residents

Snacks on site

Montoisonnais parents? association.

German :

Kleiderbörse für die Einwohner

Kleine Speisen und Getränke vor Ort

Der Elternverein von Montoisonnais.

Italiano :

Mercato dell’abbigliamento per i residenti locali

Merende in loco

L’Associazione dei genitori di Montoisonnais.

Espanol :

Mercado de ropa para los residentes locales

Merienda in situ

Asociación de padres Montoisonnais.

