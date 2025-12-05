Bourse aux vêtements et aux jouets Maison Diocésaine Saint Paul Moulins

Bourse aux vêtements et aux jouets

Maison Diocésaine Saint Paul 20 rue Colombeau Moulins Allier

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

L’AFC de Moulins organise une Bourse aux Vêtements et aux Jouets dans le cadre du marché de Noël. Service aux familles écologique, local, pratique et convivial permettre aux familles de vendre et d’acheter des vêtements et des jouets d’occasion.

Maison Diocésaine Saint Paul 20 rue Colombeau Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 82 14 49

English :

The Moulins AFC is organizing a Clothing and Toy Fair as part of the Christmas market. An ecological, local, practical and convivial service for families: enabling them to buy and sell second-hand clothes and toys.

German :

Die AFC von Moulins organisiert im Rahmen des Weihnachtsmarktes eine Kleider- und Spielzeugbörse. Umweltfreundlicher, lokaler, praktischer und geselliger Service für Familien: Familien können gebrauchte Kleidung und Spielzeug verkaufen und kaufen.

Italiano :

L’AFC Moulins organizza una Fiera dell’abbigliamento e dei giocattoli nell’ambito del mercatino di Natale. Un servizio ecologico, locale, pratico e amichevole per le famiglie: permettere alle famiglie di acquistare e vendere vestiti e giocattoli di seconda mano.

Espanol :

La AFC de Moulins organiza una Feria de Ropa y Juguetes en el marco del mercado navideño. Un servicio ecológico, local, práctico y acogedor para las familias: permite a las familias comprar y vender ropa y juguetes de segunda mano.

