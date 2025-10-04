Bourse aux vêtements et aux jouets Onet-le-Château

Bourse aux vêtements et aux jouets Onet-le-Château samedi 4 octobre 2025.

Bourse aux vêtements et aux jouets

34 Boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-06

Date(s) :

2025-10-04

Organisée par l’association Familles de France.

Samedi 04 et dimanche 05 octobre 2025 de 10h à 18h à l’Athyrium.

Informations et réservations 06 86 93 62 14 et 06 37 47 06 76 .

34 Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 25 00

English :

Organized by the association Familles de France.

German :

Organisiert von der Vereinigung Familles de France.

Italiano :

Organizzato dall’associazione Familles de France.

Espanol :

Organizado por la asociación Familles de France.

L’événement Bourse aux vêtements et aux jouets Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-09-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)