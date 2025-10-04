Bourse aux vêtements et aux jouets Onet-le-Château
Bourse aux vêtements et aux jouets Onet-le-Château samedi 4 octobre 2025.
Bourse aux vêtements et aux jouets
34 Boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron
Début : Samedi 2025-10-04
fin : 2025-10-06
2025-10-04
Organisée par l’association Familles de France.
Samedi 04 et dimanche 05 octobre 2025 de 10h à 18h à l’Athyrium.
Informations et réservations 06 86 93 62 14 et 06 37 47 06 76 .
34 Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 25 00
English :
Organized by the association Familles de France.
German :
Organisiert von der Vereinigung Familles de France.
Italiano :
Organizzato dall’associazione Familles de France.
Espanol :
Organizado por la asociación Familles de France.
L’événement Bourse aux vêtements et aux jouets Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-09-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)