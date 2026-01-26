Bourse aux vêtements et aux jouets salle municipale Saint-Valery-en-Caux
Bourse aux vêtements et aux jouets salle municipale Saint-Valery-en-Caux dimanche 8 mars 2026.
Bourse aux vêtements et aux jouets
salle municipale Boulevard Carnot Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
De 9h à 17h, l’association les frimousses vous accueillera dans la salle municipale.
Entrée libre .
salle municipale Boulevard Carnot Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 27 81 66
