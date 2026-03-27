Bourse aux vêtements et aux livres

Rue du Stade Forstfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 15:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Vente de vêtements (enfants adultes), chaussures, accessoires et livres.

Petite restauration sur place (boissons, café, snacks, gaufres).

Les bénéfices serviront à financer notre participation au rallye solidaire Trophée Roses des Sables 2026 au profit du cancer et de la population locale.

Venez vendre ou chiner ! .

Rue du Stade Forstfeld 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 7 85 60 84 63 letoiledesroses266@gmail.com

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English :

L’événement Bourse aux vêtements et aux livres Forstfeld a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays Rhénan