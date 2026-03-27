Bourse aux vêtements et aux livres Forstfeld
Bourse aux vêtements et aux livres Forstfeld samedi 18 avril 2026.
Bourse aux vêtements et aux livres
Rue du Stade Forstfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 15:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Vente de vêtements (enfants adultes), chaussures, accessoires et livres.
Petite restauration sur place (boissons, café, snacks, gaufres).
Les bénéfices serviront à financer notre participation au rallye solidaire Trophée Roses des Sables 2026 au profit du cancer et de la population locale.
Venez vendre ou chiner ! .
Rue du Stade Forstfeld 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 7 85 60 84 63 letoiledesroses266@gmail.com
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English :
L’événement Bourse aux vêtements et aux livres Forstfeld a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays Rhénan