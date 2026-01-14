Bourse aux vêtements et expo couture

19 Grande Rue Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 07:30:00

fin : 2026-02-15 18:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Le dimanche 15 février dès 7h30, le Comité des fêtes de Bonny-sur-Loire organise une bourse aux vêtements accompagnée d’une expo couture. Une belle occasion de chiner, renouveler sa garde-robe à petit prix et découvrir des créations textiles, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Dimanche 15 février dès 7h30, le Comité des fêtes de Bonny-sur-Loire vous donne rendez-vous pour une bourse aux vêtements accompagnée d’une expo couture, un événement à la fois pratique, créatif et convivial. Que vous soyez à la recherche de bonnes affaires, d’une pièce coup de cœur ou simplement curieux de flâner entre les portants, cette matinée est l’occasion idéale de consommer autrement et de faire de jolies trouvailles à petit prix.

L’exposition couture mettra également en lumière le savoir-faire et la créativité autour du textile, avec des réalisations originales à découvrir sur place. Une sortie accessible à tous, parfaite pour renouveler sa garde-robe, échanger et partager un moment chaleureux au cœur de la vie locale. .

19 Grande Rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 61 19 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On November 30, grab a bargain at the clothing fair organized by the Comité des Fêtes de Bonny-sur-Loire! Clothes for all, at low prices, in a friendly atmosphere. Come and sell, buy and give a second life to your clothes. Don’t miss this smart shopping event!

L’événement Bourse aux vêtements et expo couture Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX