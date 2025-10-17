Bourse aux vêtements et jouets à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou

Bourse aux vêtements et jouets à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou vendredi 17 octobre 2025.

Bourse aux vêtements et jouets à Saint-Aulaye

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Bourse aux vêtements et jouets à la salle des fêtes de Saint-Aulaye.

Vêtement enfants et adultes automne/hiver, jouets et puériculture.

1,5€ la liste de 26 articles.

Ventes vendredi 17 de 18h30 à 21h30, samedi 18 de 9h à 18h et dimanche 19 de 9h à 12h.

Contact et inscription 06 45 61 62 37

Dépôt vendredi 17 de 14h à 18h30

Ventes vendredi 17 de 18h30 à 21h30, samedi 18 de 9h à 18h et dimanche 19 de 9h à 12h.

Récupération des invendus dimanche de 14h à 16h.

Contact et inscription 06 45 61 62 37 .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 61 62 37

English : Bourse aux vêtements et jouets à Saint-Aulaye

Clothing and toy fair at the St-Aulaye village hall.

Contact and registration: 06 45 61 62 37

German : Bourse aux vêtements et jouets à Saint-Aulaye

Kleider- und Spielzeugbörse im Festsaal von St-Aulaye.

Kontakt und Anmeldung: 06 45 61 62 37

Italiano :

Fiera dell’abbigliamento e dei giocattoli presso la sala del villaggio di Saint-Aulaye.

Abbigliamento autunno/inverno per bambini e adulti, giocattoli e assistenza all’infanzia.

1,5 per una lista di 26 articoli.

Vendite: venerdì 17 dalle 18.30 alle 21.30, sabato 18 dalle 9.00 alle 18.00 e domenica 19 dalle 9.00 alle 12.00.

Contatti e iscrizioni: 06 45 61 62 37

Espanol : Bourse aux vêtements et jouets à Saint-Aulaye

Feria de ropa y juguetes en el ayuntamiento de St-Aulaye.

Contacto e inscripción: 06 45 61 62 37

