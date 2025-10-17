Bourse aux vêtements et jouets à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou
Bourse aux vêtements et jouets à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou vendredi 17 octobre 2025.
Bourse aux vêtements et jouets à Saint-Aulaye
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19
Bourse aux vêtements et jouets à la salle des fêtes de Saint-Aulaye.
Vêtement enfants et adultes automne/hiver, jouets et puériculture.
1,5€ la liste de 26 articles.
Ventes vendredi 17 de 18h30 à 21h30, samedi 18 de 9h à 18h et dimanche 19 de 9h à 12h.
Contact et inscription 06 45 61 62 37
Bourse aux vêtements et jouets à la salle des fêtes de Saint-Aulaye.
Vêtement enfants et adultes automne/hiver, jouets et puériculture.
1,5€ la liste de 26 articles.
Dépôt vendredi 17 de 14h à 18h30
Ventes vendredi 17 de 18h30 à 21h30, samedi 18 de 9h à 18h et dimanche 19 de 9h à 12h.
Récupération des invendus dimanche de 14h à 16h.
Contact et inscription 06 45 61 62 37 .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 61 62 37
English : Bourse aux vêtements et jouets à Saint-Aulaye
Clothing and toy fair at the St-Aulaye village hall.
Contact and registration: 06 45 61 62 37
German : Bourse aux vêtements et jouets à Saint-Aulaye
Kleider- und Spielzeugbörse im Festsaal von St-Aulaye.
Kontakt und Anmeldung: 06 45 61 62 37
Italiano :
Fiera dell’abbigliamento e dei giocattoli presso la sala del villaggio di Saint-Aulaye.
Abbigliamento autunno/inverno per bambini e adulti, giocattoli e assistenza all’infanzia.
1,5 per una lista di 26 articoli.
Vendite: venerdì 17 dalle 18.30 alle 21.30, sabato 18 dalle 9.00 alle 18.00 e domenica 19 dalle 9.00 alle 12.00.
Contatti e iscrizioni: 06 45 61 62 37
Espanol : Bourse aux vêtements et jouets à Saint-Aulaye
Feria de ropa y juguetes en el ayuntamiento de St-Aulaye.
Contacto e inscripción: 06 45 61 62 37
L’événement Bourse aux vêtements et jouets à Saint-Aulaye Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-09-12 par Val de Dronne