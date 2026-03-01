Bourse aux vêtements et jouets Ambrault

Bourse aux vêtements et jouets

Début : Dimanche 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-22

L’Association Familles Rurales d’Ambrault organise une bourse aux vêtements-jouets.

Rendez-vous à la Salle des Fêtes de 9h à 17h. Réservation obligatoire par SMS uniquement. .

Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 77 95 47

English :

The Association Familles Rurales d’Ambrault is organizing a clothes, toys and books fair.

