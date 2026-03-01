Bourse aux vêtements et jouets Ambrault
Bourse aux vêtements et jouets Ambrault dimanche 22 mars 2026.
Bourse aux vêtements et jouets
Ambrault Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22
L’Association Familles Rurales d’Ambrault organise une bourse aux vêtements-jouets.
Rendez-vous à la Salle des Fêtes de 9h à 17h. Réservation obligatoire par SMS uniquement. .
Ambrault 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 77 95 47
English :
The Association Familles Rurales d’Ambrault is organizing a clothes, toys and books fair.
