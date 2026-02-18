Bourse aux vêtements et jouets d’enfants Sarrebourg

Bourse aux vêtements et jouets d’enfants

Centre socioculturel rue de Berrichons et des N. Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

2026-03-01

Une bourse aux vêtements et jouets et puériculture, proposée par les bénévoles du centre socioculturel.

Inscriptions par téléphone.

Une petite restauration sera proposée sur place.Tout public

Centre socioculturel rue de Berrichons et des N. Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 78 24 17 08

English :

A clothing, toy and childcare market, organized by volunteers from the sociocultural center.

Registration by telephone.

Snacks and snacks will be available on site.

