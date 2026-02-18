Bourse aux vêtements et jouets d’enfants Sarrebourg
Bourse aux vêtements et jouets d’enfants Sarrebourg dimanche 1 mars 2026.
Bourse aux vêtements et jouets d’enfants
Centre socioculturel rue de Berrichons et des N. Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 16:00:00
2026-03-01
Une bourse aux vêtements et jouets et puériculture, proposée par les bénévoles du centre socioculturel.
Inscriptions par téléphone.
Une petite restauration sera proposée sur place.Tout public
Centre socioculturel rue de Berrichons et des N. Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 78 24 17 08
English :
A clothing, toy and childcare market, organized by volunteers from the sociocultural center.
Registration by telephone.
Snacks and snacks will be available on site.
L’événement Bourse aux vêtements et jouets d’enfants Sarrebourg a été mis à jour le 2026-02-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG