Bourse aux vêtements et jouets enfant Westhoffen

Bourse aux vêtements et jouets enfant Westhoffen dimanche 28 septembre 2025.

Bourse aux vêtements et jouets enfant

4 route de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 13:00:00

2025-09-28

Bourse aux vêtements et jouets enfant organisé par l’association Les Ptits Cerisiers.

Rendez-vous le dimanche 28 septembre 2025 de 8h à 13h à la salle Les Cerisiers à Westhoffen.

Plus de 90 exposants !

Buvette sur place. 0 .

4 route de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est lesptitscerisiers@gmail.com

