Bourse aux vêtements et jouets enfant Westhoffen

Bourse aux vêtements et jouets enfant
4 route de Molsheim Westhoffen
Dimanche 2025-09-28 08:00:00
Bourse aux vêtements et jouets enfant organisé par l’association Les Ptits Cerisiers.
Rendez-vous le dimanche 28 septembre 2025 de 8h à 13h à la salle Les Cerisiers à Westhoffen.
Plus de 90 exposants !
Buvette sur place. 0 .
4 route de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est lesptitscerisiers@gmail.com
