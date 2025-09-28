Bourse aux vêtements et jouets enfant Westhoffen

Bourse aux vêtements et jouets enfant Westhoffen dimanche 28 septembre 2025.

4 route de Molsheim Westhoffen Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 13:00:00

Bourse aux vêtements et jouets enfant organisé par l’association Les Ptits Cerisiers.
Rendez-vous le dimanche 28 septembre 2025 de 8h à 13h à la salle Les Cerisiers à Westhoffen.
Plus de 90 exposants !
Buvette sur place. 0  .

4 route de Molsheim Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est   lesptitscerisiers@gmail.com

L’événement Bourse aux vêtements et jouets enfant Westhoffen a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble