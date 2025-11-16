Bourse aux vêtements et jouets enfants Champey-sur-Moselle

Bourse aux vêtements et jouets enfants

Rue des Gué des Fondiéres Champey-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Pour la troisième année consécutive, la Bourse aux Vêtements & Jouets Enfants de l’ACLA revient pour alléger votre budget. Cette année, nous mettons 25 tables à disposition des vendeurs, dans la salle des fêtes de Champey-sur-Moselle.

Cela se passe le 16 novembre 2025 à la salle des fêtes de Champey-sur-MoselleTout public

0 .

Rue des Gué des Fondiéres Champey-sur-Moselle 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est acla.champey@gmail.com

English :

For the third year running, the ACLA Children’s Clothing & Toy Fair is back to lighten your budget. This year, we’re putting 25 tables at the disposal of sellers, in the Champey-sur-Moselle village hall.

It takes place on November 16, 2025 at the Champey-sur-Moselle village hall

German :

Im dritten Jahr in Folge kehrt die Kinderkleider- und Spielzeugbörse der ACLA zurück, um Ihr Budget zu entlasten. In diesem Jahr stellen wir den Verkäufern 25 Tische im Festsaal von Champey-sur-Moselle zur Verfügung.

Es findet am 16. November 2025 im Festsaal von Champey-sur-Moselle statt

Italiano :

Per il terzo anno consecutivo, la Fiera dell’abbigliamento e dei giocattoli per bambini di ACLA torna per alleggerire il vostro budget. Quest’anno saranno disponibili 25 tavoli per i venditori nella sala del villaggio di Champey-sur-Moselle.

Si svolge il 16 novembre 2025 nella sala del villaggio di Champey-sur-Moselle

Espanol :

Por tercer año consecutivo, la Feria de Ropa y Juguetes Infantiles ACLA vuelve para aligerar su presupuesto. Este año, 25 mesas estarán a disposición de los vendedores en el salón del pueblo de Champey-sur-Moselle.

Tendrá lugar el 16 de noviembre de 2025 en el Ayuntamiento de Champey-sur-Moselle

L’événement Bourse aux vêtements et jouets enfants Champey-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-10-28 par OT PONT A MOUSSON