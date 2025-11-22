Bourse aux vêtements et jouets

salle des fêtes Fort-du-Plasne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Bourse aux vêtements et jouets organisée par le placu-café, à la salle des fêtes de fort du Plasne

Organisée par le placu-café.

Exposants 09h-18h

tarif 1 table 2.50e, 2 tables 4€

Réservation obligatoire par téléphone ou via ce lien. (places limités)

Ouverture au public 10h 17h .

salle des fêtes Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 19 43 38

English : Bourse aux vêtements et jouets

German : Bourse aux vêtements et jouets

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux vêtements et jouets Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX