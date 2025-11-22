Bourse aux vêtements et jouets Fort-du-Plasne
salle des fêtes Fort-du-Plasne Jura
Bourse aux vêtements et jouets organisée par le placu-café, à la salle des fêtes de fort du Plasne
Organisée par le placu-café.
Exposants 09h-18h
tarif 1 table 2.50e, 2 tables 4€
Réservation obligatoire par téléphone ou via ce lien. (places limités)
Ouverture au public 10h 17h .
salle des fêtes Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 19 43 38
