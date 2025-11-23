Bourse aux vêtements et jouets Haguenau
Bourse aux vêtements et jouets Haguenau dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux vêtements et jouets
1 rue du houblon Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-23
L’association Montessori Haguenau vous invite à participer à une grande bourse aux vêtements et jouets destinés à vos enfants et adolescents.
L’association Montessori Haguenau vous invite à participer à une grande bourse aux vêtements et jouets destinés à vos enfants et adolescents.
Infos Exposants
Accueil entre 8h et 9h
Location de table 12€
Réservé aux particuliers .
1 rue du houblon Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 16 40 03 montessori.event.haguenau@gmail.com
English :
The Montessori Haguenau association invites you to take part in a big sale of clothes and toys for your children and teenagers.
German :
Der Verein Montessori Haguenau lädt Sie ein, an einer großen Börse für Kleidung und Spielzeug für Ihre Kinder und Jugendlichen teilzunehmen.
Italiano :
L’associazione Montessori Haguenau vi invita a partecipare a una grande vendita di vestiti e giocattoli per i vostri bambini e ragazzi.
Espanol :
La asociación Montessori Haguenau le invita a participar en una gran venta de ropa y juguetes para sus niños y adolescentes.
L’événement Bourse aux vêtements et jouets Haguenau a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau