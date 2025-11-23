Bourse aux vêtements et jouets

1 rue du houblon Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

L’association Montessori Haguenau vous invite à participer à une grande bourse aux vêtements et jouets destinés à vos enfants et adolescents.

L’association Montessori Haguenau vous invite à participer à une grande bourse aux vêtements et jouets destinés à vos enfants et adolescents.

Infos Exposants

Accueil entre 8h et 9h

Location de table 12€

Réservé aux particuliers .

1 rue du houblon Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 13 16 40 03 montessori.event.haguenau@gmail.com

English :

The Montessori Haguenau association invites you to take part in a big sale of clothes and toys for your children and teenagers.

German :

Der Verein Montessori Haguenau lädt Sie ein, an einer großen Börse für Kleidung und Spielzeug für Ihre Kinder und Jugendlichen teilzunehmen.

Italiano :

L’associazione Montessori Haguenau vi invita a partecipare a una grande vendita di vestiti e giocattoli per i vostri bambini e ragazzi.

Espanol :

La asociación Montessori Haguenau le invita a participar en una gran venta de ropa y juguetes para sus niños y adolescentes.

L’événement Bourse aux vêtements et jouets Haguenau a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau