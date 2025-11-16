Bourse aux vêtements et jouets La Vergne
Bourse aux vêtements et jouets
Salle municipale La Vergne Charente-Maritime
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Le Foyer rural vous invite à une bourse d’échange de vêtements et de jouets.
Salle municipale La Vergne 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 47 25 85
Das Foyer rural lädt Sie zu einer Tauschbörse für Kleidung und Spielzeug ein.
Italiano :
Il Foyer rurale vi invita a uno scambio di vestiti e giocattoli.
El Foyer rural te invita a un intercambio de ropa y juguetes.
