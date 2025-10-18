Bourse aux vêtements et jouets Livron-sur-Drôme
Bourse aux vêtements et jouets
Espace culturel, hôtel de ville Livron-sur-Drôme Drôme
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-18 16:00:00
2025-10-18
L’association Taekwondo Livron organise une bourse au vêtements et jouets
Espace culturel, hôtel de ville Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 89 73 44 taekwondolivron@gmail.com
English :
The Livron Taekwondo Association organizes a clothing and toy fair
German :
Der Verein Taekwondo Livron organisiert eine Kleider- und Spielzeugbörse
Italiano :
L’Associazione Livron Taekwondo organizza una fiera di abbigliamento e giocattoli
Espanol :
La Asociación de Taekwondo de Livron organiza una feria de ropa y juguetes
L’événement Bourse aux vêtements et jouets Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme