Bourse aux vêtements et jouets Livron-sur-Drôme

Bourse aux vêtements et jouets Livron-sur-Drôme samedi 18 octobre 2025.

Bourse aux vêtements et jouets

Espace culturel, hôtel de ville Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 16:00:00

Date(s) :

2025-10-18

L’association Taekwondo Livron organise une bourse au vêtements et jouets

Espace culturel, hôtel de ville Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 89 73 44 taekwondolivron@gmail.com

English :

The Livron Taekwondo Association organizes a clothing and toy fair

German :

Der Verein Taekwondo Livron organisiert eine Kleider- und Spielzeugbörse

Italiano :

L’Associazione Livron Taekwondo organizza una fiera di abbigliamento e giocattoli

Espanol :

La Asociación de Taekwondo de Livron organiza una feria de ropa y juguetes

L’événement Bourse aux vêtements et jouets Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme