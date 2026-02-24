Bourse aux vêtements et jouets Raedersheim

Bourse aux vêtements et jouets

12 rue de Merxheim Raedersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-08 13:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

La bourse aux vêtements et jouets de Raedersheim est le rendez-vous idéal pour chiner malin et donner une seconde vie aux affaires de toute la famille. Vêtements pour bébés, enfants, ados et adultes, jouets, articles du quotidien… les stands regorgent de trésors à petits prix, dans une ambiance conviviale et familiale. Que l’on vienne pour vendre, acheter ou simplement flâner, cet événement est l’occasion parfaite de consommer autrement, de faire de bonnes affaires et de partager un moment chaleureux. Une manifestation pratique, solidaire et joyeuse, où l’on repart souvent les bras chargés et le sourire aux lèvres. .

12 rue de Merxheim Raedersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 11 37 mairie@raedersheim.fr

English :

Clothing and toy fair for the whole family: babies, children, teenagers and adults. A convivial moment to bargain and give a second life to everyday objects.

