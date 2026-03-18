Bourse aux vêtements et jouets Saint Aulaye-Puymangou
Bourse aux vêtements et jouets Saint Aulaye-Puymangou vendredi 17 avril 2026.
Bourse aux vêtements et jouets
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19
Bourse aux vêtements et jouets à la salle des fêtes de Saint-Aulaye.
Vêtement enfants et adultes printemps/été, jouets et puériculture.
1,5€ la liste de 26 articles.
Ventes vendredi 17 de 18h30 à 21h30, samedi 18 de 9h à 18h et dimanche 19 de 9h à 12h.
Bourse aux vêtements et jouets à la salle des fêtes de Saint-Aulaye.
Vêtement enfants et adultes printemps/été, jouets et puériculture.
1,5€ la liste de 26 articles.
Dépôt vendredi 17 de 14h à 18h30
Ventes vendredi 17 de 18h30 à 21h30, samedi 18 de 9h à 18h et dimanche 19 de 9h à 12h.
Récupération des invendus dimanche de 14h à 16h. .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 61 62 37
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English : Bourse aux vêtements et jouets
Clothing and toy fair at the St-Aulaye village hall.
Contact and registration: 06 45 61 62 37
L’événement Bourse aux vêtements et jouets Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-03-13 par Val de Dronne