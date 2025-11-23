Bourse aux vêtements et jouets Gymnase La Lionchère Tence
Bourse aux vêtements et jouets Gymnase La Lionchère Tence dimanche 23 novembre 2025.
Bourse aux vêtements et jouets
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 16:00:00
2025-11-23
Bourse aux vêtements et jouets. Organisée par l’association des parents d’élèves du groupe scolaire public de Tence.
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes amicale.tence@gmail.com
English :
Clothing and toy market. Organised by the parents’ association of the public school group of Tence.
German :
Börse für Kleidung und Spielzeug. Organisiert von der Elternvereinigung der öffentlichen Schulgruppe von Tence.
Italiano :
Mercato dell’abbigliamento e dei giocattoli. Organizzato dall’associazione dei genitori della scuola pubblica di Tence.
Espanol :
Mercado de ropa y juguetes. Organizado por la asociación de padres del grupo escolar público Tence.
