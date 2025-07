Bourse aux vêtements et matériel de puériculture Rue des Maîtres Verriers Fours

Bourse aux vêtements et matériel de puériculture Rue des Maîtres Verriers Fours dimanche 6 juillet 2025.

Rue des Maîtres Verriers MJC Fours Nièvre

Tarif : – – 1 EUR

Début : 2025-07-06 09:00:00

fin : 2025-07-06 17:30:00

2025-07-06

Bourse aux vêtements et matériel de puériculture de 9h à 17h30 à la MJC. Entrée libre pour les visiteurs. Buvette et restauration sur place. 1€ le mètre pour les exposants.

Inscription obligatoire au 03 86 50 23 24 ou 06 34 08 67 13.

Organisée par le Centre Social « Entre Loire et Morvan ». .

Rue des Maîtres Verriers MJC Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 23 24

