Bourse aux vêtements et puériculture par l’Union des Familles d’Audincourt Foyer municipal Audincourt

Bourse aux vêtements et puériculture par l’Union des Familles d’Audincourt Foyer municipal Audincourt mardi 14 octobre 2025.

Bourse aux vêtements et puériculture par l’Union des Familles d’Audincourt

Foyer municipal 9 ter rue de la Mairie Audincourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-14

Bourse aux vêtements de 0 à 99 ans et puériculture au FOYER MUNICIPAL AUDINCOURT

Pour les clients

La vente se fera le MARDI 14 Octobre 2025 de 14H à 20H, le Mercredi 15/10 de 9H à 20H ainsi que le Jeudi 16/10 de 9h à 13h. .

Foyer municipal 9 ter rue de la Mairie Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 35 06 37 ufaaudincourt@free.fr

English : Bourse aux vêtements et puériculture par l’Union des Familles d’Audincourt

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bourse aux vêtements et puériculture par l’Union des Familles d’Audincourt Audincourt a été mis à jour le 2025-10-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD