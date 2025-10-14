Bourse aux vêtements et puériculture par l’Union des Familles d’Audincourt Foyer municipal Audincourt
Bourse aux vêtements et puériculture par l’Union des Familles d’Audincourt
Foyer municipal 9 ter rue de la Mairie Audincourt Doubs
Gratuit
Bourse aux vêtements de 0 à 99 ans et puériculture au FOYER MUNICIPAL AUDINCOURT
Pour les clients
La vente se fera le MARDI 14 Octobre 2025 de 14H à 20H, le Mercredi 15/10 de 9H à 20H ainsi que le Jeudi 16/10 de 9h à 13h. .
Foyer municipal 9 ter rue de la Mairie Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 35 06 37 ufaaudincourt@free.fr
