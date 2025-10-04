Bourse aux vêtements Route de Fourges Gasny

Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

La Bourse aux vêtements Automne-Hiver revient le samedi 4 octobre à l’Espace Edmond Lemoine, organisée par BVLJ. Les amateurs de bonnes affaires pourront y découvrir vêtements, sacs à main, chaussures pour adultes et enfants, ainsi que linge de maison, livres de loisirs et articles de mercerie, tous en très bon état.

Le dépôt des articles se fait le vendredi 3 octobre de 12h à 17h30, avec un droit de dépôt de 2,50 € par liste de 15 articles (maximum 30 articles par personne). La vente se déroulera le samedi de 9h à 17h.

Sur place, profitez aussi de gâteaux et de rubans roses au profit d’Octobre Rose.

Pour plus d’informations, contactez BVLJ gasny.bvlj@gmail.com 06 34 08 06 70 06 13 83 69 32 .

