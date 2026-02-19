Bourse aux vêtements Hunspach
Bourse aux vêtements Hunspach dimanche 15 mars 2026.
Bourse aux vêtements
Route de Hoffen Hunspach Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 13:00:00
2026-03-15
Venez nombreux à cette grande bourse aux vêtements, jouets et puériculture organisée par l’APE Les Petits Alsaciens !
Route de Hoffen Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est ape.hunspach@gmail.com
English :
Come one, come all to this big sale of clothes, toys and childcare organized by the APE Les Petits Alsaciens!
