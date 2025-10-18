Bourse aux vêtements, jeux, enfants-ados Salle Omnisport Vallons-de-l’Erdre

Bourse aux vêtements, jeux, enfants-ados Salle Omnisport Vallons-de-l’Erdre samedi 18 octobre 2025.

Bourse aux vêtements, jeux, enfants-ados

Salle Omnisport 41 Rue du Mont Friloux Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Bourse automne/hiver pour les enfants et les ados, vêtements, jeux, livres, déco de chambre, vêtements de puériculture et vêtements de grossesse.

.

Salle Omnisport 41 Rue du Mont Friloux Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 47 36 21 bourseauxvetementsecolefreigne@gmail.com

English :

Autumn/winter market for children and teenagers, clothes, games, books, bedroom decorations, nursery clothes and maternity clothes.

German :

Herbst-/Winterbörse für Kinder und Jugendliche, Kleidung, Spiele, Bücher, Zimmerdekoration, Kinderkleidung und Schwangerschaftsbekleidung.

Italiano :

Saldi autunno/inverno per bambini e ragazzi, vestiti, giochi, libri, decorazioni per la cameretta, vestiti per l’infanzia e vestiti premaman.

Espanol :

Rebajas de otoño/invierno para niños y adolescentes, ropa, juegos, libros, decoración de dormitorios, ropa de puericultura y ropa premamá.

L’événement Bourse aux vêtements, jeux, enfants-ados Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis