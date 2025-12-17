Bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture Cernay

Bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 09:00:00

fin : 2026-01-11 15:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Pensée pour les familles et les amateurs de bonnes affaires, cette bourse réunit vêtements, jouets et articles de puériculture soigneusement sélectionnés. On y vient pour acheter, vendre ou simplement flâner, dans une ambiance chaleureuse où buvette et petite restauration permettent de prolonger le moment. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 asso.grun68@gmail.com

English :

A friendly marketplace for bargain-hunting clothes, toys and childcare items. A warm and practical event, with refreshments and snacks for a gourmet break.

