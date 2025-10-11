Bourse aux vêtements, jouets et livres pour l’octobre rose Gensac

Bourse aux vêtements, jouets et livres pour l’octobre rose

Salle polyvalente Gensac Gironde

Bourses aux vêtements, jouets et livres. Les bénéfices seront reversés à l’institut Bergonié pour la lutte contre le cancer dans le cadre de l’octobre rose.

Dépôts des articles les 8 et 9 octobre de 9h à 17h. .

Salle polyvalente Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 16 77 49

