Bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture Aillevans

salle communale Aillevans Haute-Saône

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

L’association Entente du Mont d’Aillevans organise une bourse aux vêtement, jouets et matériel de puériculture, à la salle communale. Entrée gratuite. .

salle communale Aillevans 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 19 98 41

