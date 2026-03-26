Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture place du Breuil Saugues

Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture place du Breuil Saugues dimanche 19 avril 2026.

Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture

place du Breuil Ancien Gymnase Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture.
  .

place du Breuil Ancien Gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 31 81  mamsaugues@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clothing, toys and childcare equipment fair.

L’événement Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture Saugues a été mis à jour le 2026-03-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)