Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture place du Breuil Saugues

Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture

place du Breuil Ancien Gymnase Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture.

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place du Breuil Ancien Gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 31 81 mamsaugues@orange.fr

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English :

Clothing, toys and childcare equipment fair.

L’événement Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture Saugues a été mis à jour le 2026-03-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier