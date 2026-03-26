Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture place du Breuil Saugues
Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture place du Breuil Saugues dimanche 19 avril 2026.
Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture
place du Breuil Ancien Gymnase Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 12:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture.
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place du Breuil Ancien Gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 31 81 mamsaugues@orange.fr
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English :
Clothing, toys and childcare equipment fair.
L’événement Bourse aux vêtements, jouets et matériels de puériculture Saugues a été mis à jour le 2026-03-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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