Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Gymnase George Sand Cosne-Cours-sur-Loire

Bourse aux vêtements, jouets et puériculture

Gymnase George Sand Avenue de Verdun Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:00:00

fin : 2026-04-16 13:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16

L’Association familiale de Cosne organise la bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture, printemps été, les 15 et 16 avril. .

Gymnase George Sand Avenue de Verdun Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 29 23 colettecamut@me.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse aux vêtements, jouets et puériculture

L’événement Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire