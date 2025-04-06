Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Gymnase George Sand Cosne-Cours-sur-Loire
Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Gymnase George Sand Cosne-Cours-sur-Loire mercredi 15 avril 2026.
Bourse aux vêtements, jouets et puériculture
Gymnase George Sand Avenue de Verdun Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:00:00
fin : 2026-04-16 13:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-16
L’Association familiale de Cosne organise la bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture, printemps été, les 15 et 16 avril. .
Gymnase George Sand Avenue de Verdun Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 29 23 colettecamut@me.com
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English : Bourse aux vêtements, jouets et puériculture
L’événement Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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