Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Lauterbourg
Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Lauterbourg dimanche 12 octobre 2025.
Bourse aux vêtements, jouets et puériculture
Lauterbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 15:30:00
Date(s) :
2025-10-12
Petite restauration sur place.
Pour les exposants (inscription obligatoire, 12€/table) c’est l’occasion de se débarrasser de vêtements anciens et de faire un peu de place dans sa garde-robe. Pour les acheteurs, c’est l’occasion de s’habiller pour pas cher.
Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est bourse.lauterbourg@gmail.com
English :
Small restoration on the spot.
German :
Kleine Speisen und Getränke vor Ort.
Italiano :
Piccolo catering sul posto.
Espanol :
Pequeño catering en el lugar.
