Bourse aux vêtements, jouets et puériculture

Lauterbourg Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 15:30:00

2025-10-12

Petite restauration sur place.

Pour les exposants (inscription obligatoire, 12€/table) c’est l’occasion de se débarrasser de vêtements anciens et de faire un peu de place dans sa garde-robe. Pour les acheteurs, c’est l’occasion de s’habiller pour pas cher.

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est bourse.lauterbourg@gmail.com

