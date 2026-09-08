Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Lauterbourg
dimanche 11 octobre 2026 · Lauterbourg
Informations pratiques
Lauterbourg
Bourse aux vêtements, jouets et puériculture
Lauterbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 15:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Pour les exposants (inscription obligatoire, 13€/table). C’est l’occasion de se débarrasser de vêtements et de faire un peu de place dans sa garde-robe. Pour les acheteurs, c’est l’occasion de s’habiller pour pas cher. Petite restauration sur place.
Pour les exposants (inscription obligatoire, 13€/table) c’est l’occasion de se débarrasser de vêtements anciens et de faire un peu de place dans sa garde-robe. Pour les acheteurs, c’est l’occasion de s’habiller pour pas cher.
Petite restauration sur place. .
Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est bourse.lauterbourg@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For vendors (registration required, 13? per table). This is a chance to get rid of clothes and make some room in your closet. For shoppers, it’s a chance to find great deals on clothes. Light refreshments available on site.
L’événement Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Lauterbourg a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
À voir aussi à Lauterbourg (Bas-Rhin)
- Triathlon Pamina Lauterbourg 20 septembre 2026
- Journée du Patrimoine Lauterbourg 20 septembre 2026
- Cinéma La fille dans les nuages Lauterbourg 3 octobre 2026
- Cinéma Soudain Lauterbourg 3 octobre 2026
- Cinéma Toy Story 5 Lauterbourg 17 octobre 2026