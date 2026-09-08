Informations pratiques

Lauterbourg

Bourse aux vêtements, jouets et puériculture

Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 15:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Pour les exposants (inscription obligatoire, 13€/table). C’est l’occasion de se débarrasser de vêtements et de faire un peu de place dans sa garde-robe. Pour les acheteurs, c’est l’occasion de s’habiller pour pas cher. Petite restauration sur place.

Pour les exposants (inscription obligatoire, 13€/table) c’est l’occasion de se débarrasser de vêtements anciens et de faire un peu de place dans sa garde-robe. Pour les acheteurs, c’est l’occasion de s’habiller pour pas cher.

Petite restauration sur place. .

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est bourse.lauterbourg@gmail.com

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English :

For vendors (registration required, 13? per table). This is a chance to get rid of clothes and make some room in your closet. For shoppers, it’s a chance to find great deals on clothes. Light refreshments available on site.

L’événement Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Lauterbourg a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg