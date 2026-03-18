Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais

Bourse aux vêtements, jouets et puériculture

Ferme de l’étang 5 rue de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Venez acheter ou donner une seconde vie à vos vêtements, jouets et article de puériculture…

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Ferme de l’étang 5 rue de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 77 68 67

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English :

Come and buy or give a second life to your clothes, toys and childcare items…

L’événement Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-03-18 par Montluçon Tourisme