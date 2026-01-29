Bourse aux vêtements, jouets, livres et matériel puériculture Le Louroux-Béconnais Espace culturel de l’Argerie Val d’Erdre-Auxence

Bourse aux vêtements, jouets, livres et matériel puériculture Le Louroux-Béconnais

Espace culturel de l'Argerie 12 L'Argerie Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 14:00:00

2026-04-04

Bourse aux vêtements, jouets, livres et matériel puériculture au Le Louroux-Béconnais, le samedi 4 avril 2026 de 9h à 14h.

L’évènement est organisé par l’association du Primâge Béconnais. .

Espace culturel de l’Argerie 12 L’Argerie Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire primage.beconnais@hotmail.fr

English :

Sale of clothes, toys, books and childcare equipment at Le Louroux-Béconnais, Saturday April 4, 2026 from 9am to 2pm.

