Bourse aux vêtements, jouets, livres, puériculture… Salle des fêtes Oisy

Salle des fêtes Rue des Croix Oisy Nièvre
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Bourse aux vêtements enfants et adultes, puériculture, jouets, livres… Faîtes le plein d’idées cadeaux pour Noël ! Evènement au profit des écoles de Billy/Oisy Stand de vente de gâteaux maison, tombola pour 10 lots à gagner, food truck Des hamburgers et des saveurs sera présent à partir de midi pour un repas gastronomique Information et inscription au 06 84 64 95 41 .
Salle des fêtes Rue des Croix Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 64 95 41
