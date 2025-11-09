Bourse aux Vêtements & Jouets Marignac
Bourse aux Vêtements & Jouets Marignac dimanche 9 novembre 2025.
Bourse aux Vêtements & Jouets
5 rue de Normandie Marignac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Bourse aux vêtements & jouets
.
5 rue de Normandie Marignac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 78 52 99 lescapadeassociation@outlook.fr
English :
Clothing & toy fair
German :
Kleider- & Spielzeugbörse
Italiano :
Fiera dell’abbigliamento e dei giocattoli
Espanol :
Feria de ropa y juguetes
L’événement Bourse aux Vêtements & Jouets Marignac a été mis à jour le 2025-09-26 par Offices de Tourisme de Jonzac