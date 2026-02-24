Bourse aux vêtements & jouets

rue du stade Monswiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-08 08:30:00

fin : 2026-03-08 14:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Le Badminton Club organise sa bourse aux vêtements et jouets le dimanche 8 mars au Hall Multisports, de 8 h 30 à 14 h.

Buvette et restauration sur place. .

rue du stade Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 19 25 badclubmons@gmail.com

L’événement Bourse aux vêtements & jouets Monswiller a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région