Bourse aux vêtements & jouets
rue du stade Monswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08 08:30:00
fin : 2026-03-08 14:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Le Badminton Club organise sa bourse aux vêtements et jouets le dimanche 8 mars au Hall Multisports, de 8 h 30 à 14 h.
Buvette et restauration sur place. .
rue du stade Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 19 25 badclubmons@gmail.com
L’événement Bourse aux vêtements & jouets Monswiller a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région