BOURSE AUX VETEMENTS LE 30 Novembre 2025 à BONNY SUR LOIRE salle polyvalente Bonny-sur-Loire Dimanche 30 novembre, 09h00 Entrée visiteurs gratuite, Equipements payants pour les exposants (voir affiche ou fiche d’inscription). Buvette et restauration sur place. Repas sur réservation.

Bourse ouverte à tous publics. Inscription obligatoire pour les exposants. Pas de jouets, livres ou matériel de puériculture.

Une première depuis de nombreuses années, venez vendre et chiner en intérieur de 9h00 à 18h30. La salle polyvalente située au 18 Grande Rue, à côté de la Mairie offre de nombreuses places de stationnement et est accessible aux PMR.

Que vous soyez amateur de bonnes affaires ou vendeur en quête d’un nouveau public, cette journée est faite pour vous ! Rejoignez-nous pour une journée pleine de découvertes, de bonnes affaires et de convivialité ! C’est l’occasion rêvée de donner une seconde vie à vos vêtements tout en faisant de belles trouvailles.

• Explorez : Chinez parmi une sélection variée de vêtements, chaussures et accessoires d’occasion.

• Vendez : Profitez d’un stand convivial pour écouler vos pièces préférées. Seuls les vêtements, chaussures et accessoires seront acceptés — pas de jouets ni de matériel de puériculture.

• ‍ ‍ ‍ Rencontrez : Échangez avec d’autres passionnés de mode et de bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse.

Informations pratiques :

Les inscriptions pour les exposants sont obligatoires ainsi que les réservations pour les équipements et les repas avant le 25 novembre 2025. Installation des exposants à partir de 07h30.

– Stand : Nos tables mesurent 1.80 m (5 €) et 1.20 m (3.40 €) (limite de 3.60 m par stand) avec un portant (non fourni) gratuit et une grille derrière votre stand à 1 €.

– ✍️ Inscriptions : Les 1ers inscrits seront les 1ers servis et les emplacements sont limités ! Réservez votre place avant le 25 novembre 2025. Comment s’inscrire ?

– Soit en demandant la fiche sur notre mail : [comitedesfetes45@bonnysurloire.fr](mailto:comitedesfetes45@bonnysurloire.fr)

Remplissez la fiche d’inscription et envoyez-la, accompagnée de votre règlement, à l’adresse suivante : COMITÉ DES FÊTES DE BONNY SUR LOIRE – Mairie – 15, avenue du Général Leclerc – 45420 BONNY SUR LOIRE

– Soit en suivant le lien pour imprimer

[INSCRIPTIONS\Inscription Règlement Bourse aux Vêtements 2025.docx](INSCRIPTIONSInscription Règlement Bourse aux Vêtements 2025.docx)

– Soit en vous inscrivant et en réglant en ligne :

[#https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-bonny-sur-loire/evenements/bourse-aux-vetements-2025](#https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-bonny-sur-loire/evenements/bourse-aux-vetements-2025)

À très bientôt !

[https://www.facebook.com/groups/607224568999641](https://www.facebook.com/groups/607224568999641)

[https://www.instagram.com/ctedesfetesbonnysurloire/](https://www.instagram.com/ctedesfetesbonnysurloire/)

Informations au 06 11 61 19 89 Annick ou 07 61 92 12 77 Philippe

#BourseAuxVêtements# #Vêtementsd’occasion# #SecondeVie# #StandDeVente# #BonnySurLoire45#

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-30T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-30T18:30:00.000+01:00

1

comitedesfetes45@bonnysurloire.fr 06 11 61 19 89 07 61 92 12 77

salle polyvalente 45420 BONNYUR LOIRE – 18 Grand rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret