Bourse aux vêtements Le Lion d’Angers Salle Emile Joulain Le Lion-d’Angers

Bourse aux vêtements Le Lion d’Angers
Salle Emile Joulain Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 14:00:00
2025-10-04
Bourse aux vêtements organisée le samedi 4 octobre 2025 au Lion d’Angers, salle Emile Joulain.
C’est parti pour l’ouverture des inscription à la bourse aux vêtements enfant, ado, adulte et matériel de puériculture. .
English :
Clothing market organized on Saturday, October 4, 2025 at Lion d’Angers, salle Emile Joulain.
German :
Kleiderbörse, die am Samstag, den 4. Oktober 2025, in Le Lion d’Angers, Salle Emile Joulain, organisiert wird.
Italiano :
Mercato dell’abbigliamento organizzato sabato 4 ottobre 2025 al Lion d’Angers, sala Emile Joulain.
Espanol :
Mercado de ropa organizado el sábado 4 de octubre de 2025 en el Lion d’Angers, salle Emile Joulain.
