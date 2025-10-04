Bourse aux vêtements Le Lion d’Angers Salle Emile Joulain Le Lion-d’Angers

Salle Emile Joulain Place du Champ de Foire Le Lion-d'Angers Maine-et-Loire

2025-10-04 09:00:00

2025-10-04 14:00:00

2025-10-04

Bourse aux vêtements organisée le samedi 4 octobre 2025 au Lion d’Angers, salle Emile Joulain.

C’est parti pour l’ouverture des inscription à la bourse aux vêtements enfant, ado, adulte et matériel de puériculture. .

Salle Emile Joulain Place du Champ de Foire Le Lion-d'Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 68 38 56 37

English :

Clothing market organized on Saturday, October 4, 2025 at Lion d’Angers, salle Emile Joulain.

German :

Kleiderbörse, die am Samstag, den 4. Oktober 2025, in Le Lion d’Angers, Salle Emile Joulain, organisiert wird.

Italiano :

Mercato dell’abbigliamento organizzato sabato 4 ottobre 2025 al Lion d’Angers, sala Emile Joulain.

Espanol :

Mercado de ropa organizado el sábado 4 de octubre de 2025 en el Lion d’Angers, salle Emile Joulain.

