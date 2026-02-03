Bourse aux vêtements Les p’tites fringues Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

Bourse aux vêtements Les p’tites fringues

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-04-01 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-02

Venez nombreux à la bourse aux vêtements des P’tites Fringues pour dénicher de nouveaux vêtements !

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 08 23 76 lesptitesfringues26@gmail.com

English :

Come one, come all to the P’tites Fringues clothing sale to find new clothes!

