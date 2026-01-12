Bourse aux vêtements rue des Soeurs Lusigny

Bourse aux vêtements rue des Soeurs Lusigny samedi 28 mars 2026.

rue des Soeurs Salle polyvalente Lusigny Allier

Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29

2026-03-28

Parce que chaque vêtement a une histoire,
Parce que chaque jouet mérite une seconde vie,
Parce que la solidarité locale a du sens.
rue des Soeurs Salle polyvalente Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 25 28 37 

Because every garment has a story,
Because every toy deserves a second life,
Because local solidarity makes sense.

