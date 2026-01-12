Bourse aux vêtements rue des Soeurs Lusigny

Bourse aux vêtements

rue des Soeurs Salle polyvalente Lusigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Parce que chaque vêtement a une histoire,

Parce que chaque jouet mérite une seconde vie,

Parce que la solidarité locale a du sens.

.

rue des Soeurs Salle polyvalente Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 25 28 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Because every garment has a story,

Because every toy deserves a second life,

Because local solidarity makes sense.

L’événement Bourse aux vêtements Lusigny a été mis à jour le 2026-01-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région