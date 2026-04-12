Bourse aux vêtements Marckolsheim
dimanche 11 octobre 2026 · Marckolsheim
Informations pratiques
Marckolsheim
Bourse aux vêtements
rue Poincaré Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Une opportunité idéale pour acheter de manière responsable, dénicher des vêtements et jouets à petits prix.
Bourse aux vêtements, matériel de puériculture, jeux, jouets et livres. .
rue Poincaré Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 96 69
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English :
An ideal opportunity to buy responsibly and find clothes and toys at low prices.
L’événement Bourse aux vêtements Marckolsheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du Grand Ried
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