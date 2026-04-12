Informations pratiques

Marckolsheim

Bourse aux vêtements

rue Poincaré Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Une opportunité idéale pour acheter de manière responsable, dénicher des vêtements et jouets à petits prix.

Bourse aux vêtements, matériel de puériculture, jeux, jouets et livres. .

rue Poincaré Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 96 69

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English :

An ideal opportunity to buy responsibly and find clothes and toys at low prices.

L’événement Bourse aux vêtements Marckolsheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du Grand Ried