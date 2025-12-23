Bourse aux vêtements

Salle du Schlossgarten Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25 14:00:00

Date(s) :

2026-01-25

.

Salle du Schlossgarten Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 7 80 03 03 34 67magys@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bourse aux vêtements Marmoutier a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région