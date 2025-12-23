Bourse aux vêtements, Marmoutier

Bourse aux vêtements, Marmoutier dimanche 25 janvier 2026.

Bourse aux vêtements

Salle du Schlossgarten Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-25 09:00:00
fin : 2026-01-25 14:00:00

Date(s) :
2026-01-25

Salle du Schlossgarten Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 7 80 03 03 34  67magys@gmail.com

