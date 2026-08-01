Informations pratiques

Bazoches-sur-le-Betz

Bourse aux Vêtements par l’Association Anim’Béon

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Bourse aux vêtements

L’association Anim’Béon organise le samedi 29 Août une Bourse aux vêtements à la Salle des Fêtes Bazoches .

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 16 94 50 animbeonassociation@gmail.com

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English :

Clothes Exchange

L’événement Bourse aux Vêtements par l’Association Anim’Béon Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-08-03 par OT 3CBO