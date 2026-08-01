Bourse aux Vêtements par l’Association Anim’Béon Bazoches-sur-le-Betz
samedi 29 août 2026 · Bazoches-sur-le-Betz
Informations pratiques
Bazoches-sur-le-Betz
Bourse aux Vêtements par l’Association Anim’Béon
22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Bourse aux vêtements
L’association Anim’Béon organise le samedi 29 Août une Bourse aux vêtements à la Salle des Fêtes Bazoches .
22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 16 94 50 animbeonassociation@gmail.com
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English :
Clothes Exchange
L’événement Bourse aux Vêtements par l’Association Anim’Béon Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-08-03 par OT 3CBO