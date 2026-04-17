Vide dressing Salle Théodila Peyrat-le-Château
Vide dressing Salle Théodila Peyrat-le-Château samedi 18 avril 2026.
Vide dressing
Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Vide dressing, salle Théodila
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Reservez un emplacement de 2m ou 3m par jour (prix: 2 €/m/jour)
Tables (180x80cm) avec 2 chaises sont disponibles à 1 € par jour par table (1 table max par participant) .
Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 12 48 64
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English : Vide dressing
L’événement Vide dressing Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-03-27 par Terres de Limousin