Bourse aux vêtements printemps été 2026 Salle des Alambics Barbezieux-Saint-Hilaire

Bourse aux vêtements printemps été 2026

Salle des Alambics Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 09:00:00

fin : 2026-04-16 19:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18

Le Centre Socioculturel du Barbezilien organise une vente de vêtements printemps-été à la Salle des Alambics à Barbezieux. Venez faire de bonnes affaires !

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Salle des Alambics Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 05 92

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English : Bourse aux vêtements printemps été 2026

The Barbezilien Community Center is hosting a spring-summer clothing sale at the Salle des Alambics in Barbezieux. Come and score some great deals!

L’événement Bourse aux vêtements printemps été 2026 Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Sud Charente