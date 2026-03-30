Bourse aux vêtements (printemps/été) Chaource
Bourse aux vêtements (printemps/été) Chaource lundi 13 avril 2026.
Bourse aux vêtements (printemps/été)
1 rue de l’Etape au Vin Chaource Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 09:00:00
fin : 2026-04-13 13:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Lundi 13 avril CHAOURCE Bourse aux vêtements. De 9h à 13h à la halle de Chaource.
Bourse aux vêtements de la MJC de Chaource. Printemps/été.
RDV à la Halle Baltard de Chaource pour faire de bonnes affaires !
Renseignements +33 (0)3 25 40 03 62 .
1 rue de l’Etape au Vin Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 03 62
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English :
L’événement Bourse aux vêtements (printemps/été) Chaource a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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