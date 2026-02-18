Bourse aux vêtements printemps/été

Place des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

C’est l’occasion idéale de renouveler votre garde-robe ou de faire un peu de place dans vos placards.

Vendez, chinez bref, faîtes de bonnes affaires dans une ambiance conviviale. Vêtements printemps-été, et acessoires de plage il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Restauration et buvette sur place. .

Place des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 96 12 24 lamaji@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the perfect opportunity to renew your wardrobe or make a little space in your closets.

L’événement Bourse aux vêtements printemps/été Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-02-18 par OT LIGNIERES